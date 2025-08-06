Золотая жила для айтишников: спрос на директоров по ИИ взлетел до небес

Бум AI-директоров в России: компании ищут экспертов

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается бурный рост числа компаний, вводящих в штат новую руководящую должность — директора по искусственному интеллекту (ИИ).

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мужчина

За последние месяцы спрос на таких специалистов увеличился в 2-3 раза. Этот топ-менеджер отвечает за разработку и внедрение ИИ-систем, управление данными, обеспечение соответствия нормативным требованиям, а также за взаимодействие между IТ-отделом и бизнес-подразделениями. Зарплата этих экспертов варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и, по мнению аналитиков, в будущем их присутствие в компаниях станет нормой, пишут Известия.

Причиной появления такой должности является стремление российских компаний не отставать от цифровой трансформации. По словам MWS AI, спрос на AI-директоров, еще недавно бывший практически нулевым, резко возрос. Если раньше такие специалисты были нужны только крупным корпорациям, то теперь и средний бизнес активно ищет их.

Павел Приходько, главный инженер "Рокет Контрол", подчеркнул, что директора по ИИ — это не только технические специалисты, но и стратеги, агенты изменений и гаранты этичного подхода к цифровизации.

Их задача — не просто внедрять ИИ, а определять, как ИИ может помочь компании достичь своих целей, например, увеличить продажи.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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