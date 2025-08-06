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Индия указала на тайную зависимость США от России

Трамп удивлён импортом урана из России: реакция на запрос Индии
1:46
Экономика

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что не располагает информацией об импорте Соединенными Штатами урана и удобрений из России.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Этот вопрос возник после того, как Индия обратила на это внимание Вашингтона в ответ на угрозы повышения пошлин со стороны американской администрации.

Во время брифинга для журналистов в Вашингтоне Трампу предложили прокомментировать заявление Индии о текущем импорте урана и удобрений из России в США.

"Мне это неизвестно. Я должен изучить этот вопрос и предоставить ответ позже", — заявил президент.

В конце июля Трамп анонсировал введение 25% пошлины на товары, импортируемые из Индии, ссылаясь на высокие индийские тарифы, торговые ограничения и сотрудничество Индии с Россией. Он также упомянул о возможном штрафе для Индии за эти действия. Пошлина начала действовать с четверга.

В середине июля New York Times опубликовала информацию о том, что в 2024 году США импортировали российских удобрений на сумму 1,3 миллиарда долларов, в основном карбамид и КАС, критически важные для производства кукурузы, сои и других культур. В публикации указывалось, что высокие пошлины могут значительно увеличить расходы фермеров, уже испытывающих финансовые трудности из-за низких цен на сельскохозяйственную продукцию.

В мае глава "Росатома" Алексей Лихачев утверждал, что США закупают у России обогащенный уран, так как это экономически целесообразно для них, пишет РИА Новости.

Уточнения

Бри́финг (от англ. brief «краткий») или инструкта́ж — краткое мероприятие, в ходе которого организатор доводит до присутствующих некую информацию.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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