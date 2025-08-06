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Новый поворот в авиации: Россия присматривается к Ethiopian Airlines

Россия заинтересована в аренде самолётов у Ethiopian Airlines: детали сделки
2:16
Экономика

Российская Федерация проявила заинтересованность в возможности аренды авиалайнеров у Ethiopian Airlines на условиях полного сервисного обслуживания, а также предложила сотрудничество в сфере технического обеспечения воздушных судов.

Boeing 737
Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

По данным CH-Aviation, ссылающегося на Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA), представители России отметили наличие в Эфиопии сертифицированных Boeing центров по техническому обслуживанию авиатехники.

В связи с проблемами, возникшими у российских авиакомпаний с пополнением авиапарка в период летних перевозок, делегация из России обратилась к ECAA за разъяснениями по вопросам аренды самолетов вместе с обслуживанием у Ethiopian Airlines, сообщает источник.

Переговоры состоялись 29 июля в Аддис-Абебе. Российскую делегацию возглавлял торговый комиссар Ярослав Тарасюк, который встретился с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой. Стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в авиационной отрасли, включая лизинговые схемы, техобслуживание и поставки оборудования. Российская сторона также выразила интерес к поставкам эфиопской стороне навигационного оборудования, произведенного в России, упомянув успешный опыт подобных поставок в Индию. Кроме того, обсуждалось возможное участие российских компаний в строительстве и расширении мощностей по техническому обслуживанию и ремонту в Эфиопии.

По заявлению ECAA, в Эфиопии функционирует аккредитованный центр обслуживания и ремонта Boeing, и в случае заинтересованности России в присоединении к нему, такая возможность будет предоставлена.

Ярослав Тарасюк подтвердил готовность российской стороны к заключению двустороннего соглашения о воздушном сообщении, отмечает CH-Aviation. Абера, в свою очередь, положительно оценил предложения России, подтвердив возможность участия российских поставщиков в конкурсных процедурах на поставку авиационного оборудования и выразив готовность к рассмотрению предложений о сотрудничестве, пишет РБК.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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