Новый поворот в авиации: Россия присматривается к Ethiopian Airlines

Российская Федерация проявила заинтересованность в возможности аренды авиалайнеров у Ethiopian Airlines на условиях полного сервисного обслуживания, а также предложила сотрудничество в сфере технического обеспечения воздушных судов.
По данным CH-Aviation, ссылающегося на Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA), представители России отметили наличие в Эфиопии сертифицированных Boeing центров по техническому обслуживанию авиатехники.
В связи с проблемами, возникшими у российских авиакомпаний с пополнением авиапарка в период летних перевозок, делегация из России обратилась к ECAA за разъяснениями по вопросам аренды самолетов вместе с обслуживанием у Ethiopian Airlines, сообщает источник.
Переговоры состоялись 29 июля в Аддис-Абебе. Российскую делегацию возглавлял торговый комиссар Ярослав Тарасюк, который встретился с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой. Стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в авиационной отрасли, включая лизинговые схемы, техобслуживание и поставки оборудования. Российская сторона также выразила интерес к поставкам эфиопской стороне навигационного оборудования, произведенного в России, упомянув успешный опыт подобных поставок в Индию. Кроме того, обсуждалось возможное участие российских компаний в строительстве и расширении мощностей по техническому обслуживанию и ремонту в Эфиопии.
По заявлению ECAA, в Эфиопии функционирует аккредитованный центр обслуживания и ремонта Boeing, и в случае заинтересованности России в присоединении к нему, такая возможность будет предоставлена.
Ярослав Тарасюк подтвердил готовность российской стороны к заключению двустороннего соглашения о воздушном сообщении, отмечает CH-Aviation. Абера, в свою очередь, положительно оценил предложения России, подтвердив возможность участия российских поставщиков в конкурсных процедурах на поставку авиационного оборудования и выразив готовность к рассмотрению предложений о сотрудничестве, пишет РБК.
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