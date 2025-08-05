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20 дней на исход: почему JPMorgan Chase так спешно избавился от миллиардов Трампа

Банки США отказали Трампу в обслуживании: в чём причина внезапного решения
2:07
Экономика

Крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Bank of America прекратили обслуживание Дональда Трампа после его ухода с поста президента в январе 2021 года.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Источники утверждают, что причиной стали негласные указания со стороны администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и других финансовых регуляторов, обеспокоенных последствиями скандала, связанного с событиями 6 января 2021 года.

Напомним, что в тот день, во время митинга недалеко от Капитолия, Трамп не признал результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил Байден. Последовавший штурм здания Капитолия его сторонниками привел к трагическим последствиям: погибли пять человек, а более сотни сотрудников полиции получили ранения. Несмотря на то, что экс-президент осудил произошедшее, против него было возбуждено уголовное дело, которое, однако, было закрыто после его победы на выборах 2024 года.

В недавнем интервью CNBC Трамп рассказал, что JPMorgan дал ему всего 20 дней на то, чтобы перевести "сотни миллионов" долларов в другой банк. Попытка разместить "более миллиарда долларов" в Bank of America также не увенчалась успехом, несмотря на его личный разговор с руководителем банка Брайаном Мойнихэном.

По данным NYP, финансовые регуляторы предупредили банки о потенциальных рисках, связанных с обслуживанием бывшего президента, ссылаясь на правила, запрещающие сотрудничество с лицами, представляющими "репутационный риск". Инсайдеры сообщают, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов и ФРС настаивали на том, чтобы под эту категорию подпадали не только лица, подозреваемые в отмывании денег или наркоторговле, но и лица с "нестандартными политическими и деловыми связями", включая тех, кто был причастен к событиям 6 января.

Уточнения

Демонстра́ция — массовое шествие как публичное выражение общественно-политических настроений. К демонстрациям относятся устройства процессий, шествий, митингов, банкетов, служения панихид, подачи адресов, петиций и прочее.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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