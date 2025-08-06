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Шок для фарминдустрии: Трамп готовит беспрецедентные пошлины — бизнес в панике

США введут рекордные пошлины на фармпрепараты: Трамп объяснил причины
1:40
Экономика

Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы ввести рекордные тарифы на импортируемые фармацевтические препараты — по его словам, пошлины могут достичь отметки в 250%. Об этом сообщил телеканал CNBC, назвав это самым радикальным заявлением президента в отношении фарминдустрии за всё время.

Витамины
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Витамины

Трамп пояснил, что первоначально тарифы будут невысокими, однако в течение ближайших 12-18 месяцев ставка увеличится до 150%, а затем и до 250%. Эти меры, по его задумке, должны стать стимулом для крупных фармацевтических корпораций вернуть производство на территорию США.

В последнее десятилетие объёмы внутреннего производства лекарств значительно сократились, и Белый дом явно намерен изменить эту тенденцию.

Инициатива связана с расследованием по разделу 232, начатым ещё в апреле. Этот раздел позволяет Министерству торговли США оценивать влияние импортных товаров на национальную безопасность. В случае с медикаментами администрация Трампа утверждает, что чрезмерная зависимость от зарубежных поставок может поставить под угрозу здоровье нации.

На фоне этих заявлений ряд фармгигантов, включая Eli Lilly и Johnson & Johnson, уже объявили о дополнительных инвестициях в американские производственные мощности.

По мнению аналитиков, компании таким образом стремятся укрепить свои позиции в глазах администрации и адаптироваться к потенциальным изменениям.

Уточнения

Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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