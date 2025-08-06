Секреты алкогольного бизнеса: как изменения в лицензировании повлияют на цены

С 1 сентября в России изменится порядок лицензирования торговли алкоголем

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала сентября порядок лицензирования торговли алкоголем в России изменится: теперь государственные пошлины будут привязаны не к юридическому лицу, а к каждой отдельной торговой точке.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Алкогольный налог

Новая система расчета пошлин

Согласно новым правилам, стоимость лицензии составит 20 тысяч рублей в год для магазинов в сельских населенных пунктах и 65 тысяч рублей — для остальных. Сейчас, вне зависимости от масштаба сети или количества магазинов, компания платит единую госпошлину — те же 65 тысяч рублей в год. Это делает нововведение особенно ощутимым для крупных ритейлеров.

Адресная ответственность за нарушения

Помимо этого, вводится новый подход к ответственности за нарушения. Если раньше проблемы в одной торговой точке могли повлечь отзыв лицензии у всей сети, теперь санкции будут применяться адресно — только к магазину, где зафиксировано нарушение.

Влияние на стоимость алкоголя

Как пишет "Российская газета", глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что на стоимости алкоголя для потребителей нововведения не скажутся. Он отметил, что даже максимальное увеличение расходов составит порядка 178 рублей в день на одну торговую точку — сумма, которая в масштабах бизнеса выглядит незначительной.

Облегчение для сельских магазинов

Для сельских магазинов, напротив, финансовая нагрузка станет втрое легче.

Уточнения

Алкоголь (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) может означать — то же, что этанол.



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