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Денежный "голод" помогает росту экономики: почему замораживать вклады сейчас — бессмысленно

Экономист Михаил Делягин назвал маловероятной заморозку вкладов россиян
1:22
Экономика

Возможность заморозки банковских вкладов россиян выглядит маловероятной при условии, что финансовые власти страны продолжат действовать разумно и ответственно. Об этом заявил экономист, депутат Госдумы и доктор экономических наук Михаил Делягин в интервью YouTube-каналу "Накануне".

Рубли
Фото: unsplash.com by Vardan Papikyan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Рубли

По мнению эксперта, у руководства России попросту нет оснований для такого шага. Мера, которая предусматривает ограничение доступа к вкладам, могла бы иметь смысл лишь в условиях избыточной денежной массы, однако текущая ситуация совершенно иная.

Сейчас в стране наблюдается дефицит ликвидности, или, как выразился Делягин, "искусственный денежный голод". В таких условиях, подчеркнул он, дополнительные финансовые вливания наоборот способствовали бы ускорению экономического роста.

Кроме того, экономист обратил внимание на социальный профиль вкладчиков: большая часть депозитов принадлежит людям с высоким уровнем дохода. Эти граждане, по словам Делягина, не нуждаются в продуктах первой необходимости, и при снятии сбережений, скорее всего, потратят их на товары премиум-сегмента или долгосрочного пользования.

Таким образом, даже в случае массового изъятия средств с банковских счетов, угрозы для продовольственного рынка не возникнет.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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