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Падение нефти на $10 не изменит курс России — вопреки прогнозу Трампа

Экономист Юшков заявил, что падение цен на нефть не вызовет кризис в экономике России
1:09
Экономика

Экономист Игорь Юшков из Финансового университета при правительстве РФ заявил, что падение цен на нефть на 10 долларов за баррель не нанесёт критического удара по российской экономике и не повлияет на внешнеполитический курс страны.

Нефтевышка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефтевышка

В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул: даже в случае такой коррекции максимум, к чему может привести ситуация, — это к пересмотру отдельных параметров федерального бюджета.

Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который предположил, что снижение нефтяных котировок могло бы заставить Москву свернуть военную операцию. Однако, по мнению Юшкова, подобная экономическая стратегия вряд ли даст желаемый эффект.

Он напомнил, что страна уже проходила через такие уровни: когда мировые цены опускались до $60, российская нефть продавалась по $50, и экономика адаптировалась к этим условиям.

Поэтому даже если сейчас стоимость барреля упадёт с $70 до $60, это будет возвращение к уже знакомому сценарию, а не крушение финансовой системы.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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