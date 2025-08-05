Авиапрорыв: МС-21, SJ-100, Ил-114 заменят Boeing и Airbus

В 2026 году Ростех запустит серийное производство самолётов МС-21, SJ-100 и Ил-114

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Ростех" планирует начать серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300

Все эти воздушные суда сейчас проходят сертификационные испытания. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Самолеты будут производиться полностью из российских комплектующих. Например, у МС-21 уже более 70 систем и агрегатов заменены на отечественные. Полностью импортозамещенный самолет начнет сертификационные полеты в августе 2025 года.

Чемезов также отметил, что ни одна страна в мире не может похвастаться стопроцентным производством комплектующих для своих самолетов. Для сравнения, у Boeing и Airbus есть около девяти крупных поставщиков по всему миру, которые обеспечивают их самолеты комплектующими, пишет sakh.online.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция «Росте́х» — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. На данный момент в составе Ростеха более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности корпорации — авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.





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