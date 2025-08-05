Немецкий экспорт рухнет в пропасть: Трамп перекрыл кислород экономике Германии

Экономика Германии под ударом? Чего ждать после сделки США и Европы

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

США и Европа наконец заключили торговую сделку, но, похоже, это обойдется Старому Свету слишком дорого. Германия, например, потеряет больше 30 миллиардов евро в год из-за пошлин Дональда Трампа. Эксперты уже предсказывают экономическую катастрофу.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

В конце июля Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен договорились об обнулении таможенных сборов на некоторые товары, но на остальные из ЕС, включая автомобили и фармацевтику, будет установлена пошлина в 15%. Это лучше, чем 25% и 30%, которые предлагались ранее, но всё равно гораздо выше прежних 2,5%.

Фон дер Ляйен считает, что сделка вернет стабильность в торговлю, но, по оценкам Deloitte, Германия недосчитается около 30 миллиардов евро в год, особенно в машиностроительном секторе. Падение экспорта в США может составить 23%, а потери в фармацевтике достигнут 20%.

Германия может попробовать переориентироваться на другие рынки, но это потребует времени и инвестиций, и, вероятно, всё равно приведёт к многомиллиардным потерям. Американский рынок для многих немецких отраслей ключевой.

Экономика Германии уже столкнулась с кризисом, стагнируя шестой год подряд, и в таких условиях трудно выдержать американский протекционизм. Инфляция растет, инвестиции падают, а безработица не снижается. Многие малые предприятия могут закрыться, а потери для Германии могут достигнуть 200 миллиардов евро за четыре года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.