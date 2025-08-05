Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему компост перестаёт разлагаться и как это исправить — объясняют агрономы
Экономика Германии под ударом? Чего ждать после сделки США и Европы
Как поза во время сна и подушка могут ускорить появление морщин — дерматологи объяснили механизм
Нужно ли поднимать тяжести, чтобы нарастить мышечную массу?
Марго Робби может сыграть в ремейке фильма Тима Бёртона Атака 50-футовой женщины
Избыток сахара в рационе ускоряет старение кожи и суставов — сообщают врачи
Уклы Кая на Зилиме признана одной из главных природных достопримечательностей Башкирии
Передние ножки дивана и кресел должны стоять на ковре — правило дизайнеров
Как кошки показывают привязанность к человеку: объяснение зоопсихологов

Яндекс готов поделиться прибылью: сколько можно заработать на дивидендах

Яндекс выплатит дивиденды: определён последний день покупки акций
1:27
Экономика

Совет директоров "Яндекса" порекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере ₽80 на акцию.

Офис Яндекс
Фото: commons.wikimedia.org by WikiFido, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офис Яндекс

Это даст дивдоходность 1,9% по текущей цене. Окончательное решение о выплате примут на собрании акционеров 9 сентября 2025 года, а последний день для покупки акций под дивиденды — 26 сентября.

На фоне этой новости акции "Яндекса" немного подросли, на 0,84%, до ₽4157 за акцию. В прошлом году компания начала платить дивиденды, и это может стать третьей выплатой в её истории.

Выручка "Яндекса" за второй квартал увеличилась на 33% до ₽332,5 млрд, а скорректированный показатель EBITDA вырос на 39% до ₽66 млрд. Прогнозируется, что выручка в 2025 году вырастет более чем на 30%, пишет РБК.

Компания планирует продолжать выплачивать дивиденды, что делает её инвестиционно привлекательной, несмотря на рыночную неопределенность. Аналитики считают акции недооцененными и прогнозируют рост цен до ₽5900-6300 в ближайший год.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
Домашние животные
Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Последние материалы
Нужно ли поднимать тяжести, чтобы нарастить мышечную массу?
Марго Робби может сыграть в ремейке фильма Тима Бёртона Атака 50-футовой женщины
Избыток сахара в рационе ускоряет старение кожи и суставов — сообщают врачи
Уклы Кая на Зилиме признана одной из главных природных достопримечательностей Башкирии
Передние ножки дивана и кресел должны стоять на ковре — правило дизайнеров
Как кошки показывают привязанность к человеку: объяснение зоопсихологов
Яндекс выплатит дивиденды: определён последний день покупки акций
Новое исследование: мозг и кишечник связаны мгновенным каналом связи
Агрономы рекомендуют удалять плоды с картофеля после цветения для увеличения урожая
Владельцы в России быстрее всего отказываются от Haval, Geely и BMW
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.