Яндекс готов поделиться прибылью: сколько можно заработать на дивидендах

Яндекс выплатит дивиденды: определён последний день покупки акций

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет директоров "Яндекса" порекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере ₽80 на акцию.

Фото: commons.wikimedia.org by WikiFido, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис Яндекс

Это даст дивдоходность 1,9% по текущей цене. Окончательное решение о выплате примут на собрании акционеров 9 сентября 2025 года, а последний день для покупки акций под дивиденды — 26 сентября.

На фоне этой новости акции "Яндекса" немного подросли, на 0,84%, до ₽4157 за акцию. В прошлом году компания начала платить дивиденды, и это может стать третьей выплатой в её истории.

Выручка "Яндекса" за второй квартал увеличилась на 33% до ₽332,5 млрд, а скорректированный показатель EBITDA вырос на 39% до ₽66 млрд. Прогнозируется, что выручка в 2025 году вырастет более чем на 30%, пишет РБК.

Компания планирует продолжать выплачивать дивиденды, что делает её инвестиционно привлекательной, несмотря на рыночную неопределенность. Аналитики считают акции недооцененными и прогнозируют рост цен до ₽5900-6300 в ближайший год.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.





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