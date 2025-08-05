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Лунный ядерный реактор: США стремятся опередить Россию и Китай в космической гонке

Космический долг: США готовы потратить триллионы на лунный реактор ради первенства
1:33
Экономика

Администрация Дональда Трампа собирается ускорить строительство ядерного реактора на Луне, чтобы опередить Россию и Китай. В директиве говорится, что необходимо быстро развивать эту технологию для обеспечения лунной экономики и повышения национальной безопасности в космосе.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Также упоминается о совместном российско-китайском проекте по созданию лунного ядерного реактора для Международной лунной исследовательской станции (МЛИС), которую планируют ввести в эксплуатацию к 2036 году. Этот проект включает сотрудничество с несколькими странами и будет проводить научные исследования в радиусе 100 км от южного полюса Луны. Если Россия и Китай первыми создадут свою станцию, они могут объявить зону, в которую США не смогут уже входить.

Программа NASA называется Artemis, и её цель — вернуть американских астронавтов на Луну в 2027 году, хотя с этим могут возникнуть трудности, так как критически важные компоненты ещё в разработке. Китай же планирует отправить астронавтов на Луну к 2030 году. В директиве говорится, что у NASA есть 60 дней, чтобы назначить руководителя проекта по созданию ядерного реактора.

"У Америки более 150 трлн долларов долга и необеспеченных обязательств, но почему бы еще не оплатить лунный ядерный реактор кредитной картой? Мы это заслужили …" — отмечается в статье Zero Hedge.

Уточнения

Я́дерный (а́томный) реа́ктор — устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления, сопровождающейся выделением энергии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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