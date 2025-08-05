Запрет на экспорт: спасёт ли он от роста цен на бензин

Прогноз по ценам на бензин: эксперты назвали факторы, влияющие на стоимость топлива

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению стоимости топлива. В Тюмени, например, бензин марок АИ-95 и АИ-92 реализуется по цене от 61 до 65 рублей и от 56 до 58 рублей соответственно.

Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бензоколонки на автозаправочной станции

Эксперты предупреждают, что это может быть не предел. Недавно правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, действующий до конца лета.

Запрет на экспорт введен для стабилизации внутреннего рынка топлива в период сельскохозяйственных работ и отпусков. По мнению эксперта по топливу и экологии Анастасии Буниной, это должно положительно сказаться на биржевых котировках и прибыльности АЗС. Однако существенного снижения розничных цен на бензин ожидать не стоит, рост, скорее всего, замедлится, сообщает tmn. aif.ru.

Анастасия считает, что удорожание будет происходить более плавно, и прежние прогнозы о резком скачке цен становятся менее актуальными. До конца года возможно некоторое повышение, но в пределах инфляции, если не произойдет каких-либо непредсказуемых событий.

Основатель компании, производящей мобильные АЗС, Михаил Колесник ожидает увеличения цен на топливо до 4% к концу года. При этом АИ-95, вероятно, подорожает больше других марок из-за стабильно растущего спроса, связанного с обновлением автопарка. К декабрю цена на АИ-95 может достичь 64 — 64,6 руб./л.

Михаил отмечает, что рынок топлива оставался относительно стабильным первые семь месяцев года, соответствуя общей инфляции. Однако на бирже наблюдался значительный рост котировок АИ-95. Этот дисбаланс негативно сказался на независимых АЗС, которые закупают топливо по рыночным ценам.

На цену топлива влияет множество факторов, таких как акцизы, сезонный спрос, региональные особенности, стоимость логистики, развитие альтернативных источников энергии, экологические нормы и курс национальной валюты.

По мнению доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Борисовой, наименее подвержены колебаниям цен непопулярные марки бензина, такие как АИ-80, АИ-98 и АИ-100. В условиях роста цен на топливо водителям, использующим АИ-92 и АИ-95, остается только экономить, следить за состоянием автомобиля и избегать резких маневров.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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