Рубль снова отступает: доллар пробил новый уровень — что это значит

Банк России разместил курсы валют на 6 августа: доллар, евро и юань выросли

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

6 августа 2025 года Банк России озвучил новые официальные курсы иностранных валют. И хотя цифры изменились не кардинально, они всё же сигнализируют о важных сдвигах на валютном рынке. Разбираемся, что именно поменялось.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Курс рубля

Курс доллара: рост почти на 40 копеек

Самым заметным стал рост доллара — его официальный курс вырос сразу на 38 копеек, составив 80,049 рубля. Это означает, что российская валюта сдала позиции по отношению к американской.

Такой скачок нельзя назвать резким, но для участников внешнеэкономической деятельности и тех, кто следит за динамикой валют, он точно не останется незамеченным.

Евро не отстаёт: плюс 18 копеек

Евро также укрепился: теперь его курс составляет 92,5094 рубля, что на 18 копеек выше, чем накануне. Рост европейской валюты хоть и не такой стремительный, как у доллара, но укладывается в общую тенденцию укрепления иностранных валют.

Юань тоже дорожает

Китайский юань прибавил немного — всего 4 копейки, но и этого оказалось достаточно, чтобы достигнуть отметки 11,1036 рубля.

Даже незначительное укрепление юаня важно для российской экономики: товарооборот с Китаем остаётся на рекордных уровнях, а юань продолжает уверенно завоёвывать место на валютной карте РФ.

Что это значит

Такие изменения — это отражение текущих экономических и геополитических реалий. На валютный рынок влияет множество факторов: от колебаний цен на нефть до изменений в международных отношениях и действиях Центробанков ведущих стран.

Пока Банк России продолжает следить за ситуацией, участники рынка наблюдают: останется ли тенденция роста иностранных валют краткосрочной или перерастёт в устойчивый тренд.

Уточнения

Юа́нь (кит. трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби).



Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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