В Дмитрове строят завод, который изменит рынок кормов — запуск уже на горизонте

В Дмитрове построят цех по производству кормов для аквакультуры к 2027 году

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Научно-производственный центр кормовых технологий" готовит масштабное расширение: в Дмитрове (Московская область) появится новый производственный цех, запуск которого запланирован на 2027 год. Проект обещает не только укрепить позиции предприятия на рынке, но и дать серьёзный импульс всей отрасли специализированного питания для аквакультур.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Производство

Где и зачем строят новый цех

Новый цех появится на территории уже действующего завода, где сегодня выпускаются корма для домашних животных — собак и кошек, а также специализированные продукты для промышленного рыбоводства.

Главная цель нового производства — значительно увеличить выпуск кормов для аквакультур. Ожидается десятикратный рост объёмов в этом сегменте.

Что будут производить

После запуска дополнительных мощностей предприятие рассчитывает выпускать:

до 35 тысяч тонн сухих кормов в год,

более 8 тысяч тонн влажных рационов для питомцев.

Такой прирост обеспечит стабильное снабжение внутренних потребителей и позволит предприятию усилить свои позиции на российском рынке зоотоваров.

Прямая речь

"Новый цех значительно увеличит производственные мощности предприятия в сегменте кормов для рыбоводства и других водных культур — ожидаемый рост объемов составит десятикратное увеличение. Это позволит обеспечить стабильное снабжение продукцией российских потребителей.", — заявила Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Рабочие места и развитие

Сейчас на предприятии уже занято более 320 сотрудников. С расширением производства штат увеличится до 450 человек. Это значит, что в регионе появятся новые рабочие места, что особенно важно для экономики Подмосковья.

Почему это важно

Производство кормов для аквакультур — одно из стратегических направлений развития агропромышленного сектора. Ставка на импортозамещение и обеспечение внутреннего спроса позволяет снизить зависимость от внешних поставок и одновременно развивать собственные технологии.

Уточнения

Аквакультура (от лат. aqua — вода и лат. cultura — возделывание, разведение, выращивание) — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях.



Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.



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