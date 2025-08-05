Трамп ставит на нефтяную зиму для России. Игра может закончиться совсем иначе

В Госдуме ответили на предложенный Трампом способ повлиять на ход СВО

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение цен на нефть не заставит Россию отступить от целей спецоперации. Таким образом слова президента США Дональда Трампа о снижение цен на нефть для давления на Москву оценил зампред комитета Госдумы Артём Кирьянов в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефтяной налог США

Ранее Трамп в интервью CNBC News заявил, что если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у России "не останется выбора", кроме как прекратить боевые действия, поскольку её экономика "и так в тяжелом состоянии".

По мнению Кирьянова, Россия не изменит своей позиции из-за изменений в нефтяных котировках.

"Ни снижение цен на нефть, ни какие-либо другие санкционные меры не вынудят Россию отступить от тех задач, которые мы решаем, в частности, в рамках специальной военной операции", — подчеркнул Кирьянов.

Он напомнил, что практика последних лет демонстрирует устойчивость российской экономики в условиях давления.

"Практика последних лет показывает, что беспрецедентные санкционные ограничения, вместо того чтобы обрушить экономику страны, напротив, дают новый импульс для ее развития, для возрождения нашего научно-промышленного потенциала", — отметил депутат.

Кирьянов уверен, что заявления западных политиков не соответствуют реальной ситуации.

"В этом смысле любые заявления западных политиков не основаны на реальной ситуации. И это заявления, которые носят сиюминутный характер", — добавил он.

Кроме того, парламентарий считает, что США используют тему конфликта в своих интересах.

"Сегодня борьба с Россией используется Соединенными Штатами для достижения своих целей, то есть для поддержания своей гегемонии, для поддержания экономических возможностей Соединенных Штатов", — пояснил Кирьянов.

Он подчеркнул, что вряд ли стоит воспринимать такие заявления всерьез.