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Падение с пьедестала: средний класс в США теряет свои позиции

WSJ: финансовое положение американских семей ухудшается из-за инфляции
2:02
Экономика

Вследствие целого ряда экономических факторов, почти половина американских детей проживает в семьях, чьи доходы не дотягивают до уровня среднего класса.

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

По данным The Wall Street Journal, инфляция, подорожание жилья и продуктов питания, а также завершение программ помощи, введенных в период пандемии коронавируса, оказали серьезное негативное воздействие на финансовое положение работающих родителей.

Издание приводит примеры семей, некогда причислявших себя к среднему классу, позволявших себе покупку жилья в ипотеку, автомобиля, детских товаров и поездки к родственникам в другие штаты. Сегодня же, значительную часть их бюджета занимают арендные платежи и обязательные счета, что ведет к росту долгов и истощению кредитных карт.

Согласно данным переписи населения за 2023 год, порядка 35 миллионов детей в США, что составляет почти половину детского населения страны, живут в семьях, находящихся на грани или ниже черты, которую аналитики именуют "нижней ступенью среднего класса".

Экономист Мичиганского университета Люк Шефер отмечает, что это наивысший показатель за последние пять лет. По его словам, на одного ребенка, живущего за чертой бедности, приходится два-три ребенка, доходы семей которых лишь немного выше, что не позволяет им чувствовать себя финансово стабильно. Они живут в семьях, чья жизнь превратилась в беспрерывную и утомительную работу.

Издание подчеркивает, что ухудшение положения среднего класса может усугубиться из-за изменений в требованиях к трудоустройству и сокращения программ льготного медицинского страхования. WSJ отмечает, что сокращение федерального финансирования программ поддержки, включая продовольственные талоны и Medicaid, может привести к дальнейшему ухудшению ситуации для среднего класса.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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