НДД спас ситуацию: почему нефтегазовые доходы России резко выросли в июле

Нефтегазовые доходы России выросли в июле: НДД как спасательный круг

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле нефтегазовые доходы России увеличились почти на 60% по сравнению с июнем и составили 787,3 млрд рублей, сообщает EADaily.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост нефти

Основной причиной этого роста стали календарные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД), которые составили 302,2 млрд рублей. Без этих выплат доходы могли бы установить новый рекорд минимума.

Кроме того, выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) немного выросли на 25 млрд рублей и составили 634,1 млрд рублей, благодаря платежам по нефти. Также российские НПЗ получили демпферные выплаты в размере 59,9 млрд рублей.

Июльские нефтегазовые доходы заняли четвертое место по величине в этом году, а максимальные выплаты были в апреле, когда также были календарные выплаты по НДД.

Минфин сообщает, что фактические нефтегазовые доходы в июле отклонились от ожидаемого объема на 5,9 млрд рублей. Основные причины снижения доходов — укрепление рубля и падение мировых цен на нефть. В июле цена на североморскую нефть Brent держалась около $70 за баррель, а российская Urals — около $60.

Санкции США и ЕС также играют свою роль, но их влияние меньше, чем мировые цены. Ранее Минфин прогнозировал сокращение нефтегазовых доходов на уровне 2,6 трлн рублей, которые будут компенсированы из Фонда национального благосостояния.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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