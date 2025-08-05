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Креветки отдыхают: российская рыба удивляет ценовым рывком

Почему в России рыба дорожает быстрее креветок? Разбор экспертов
1:08
Экономика

Согласно данным экспертно-аналитического центра "АБ-Центр", цены на отечественную рыбу растут гораздо быстрее, чем на импортные креветки.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

За последний год красная рыба подорожала на 64%, а мороженая рыба — на 30,9%. В то же время цены на креветку выросли всего на 4,1%.

Селедка соленая подорожала на 28,7%, филе сельди — на 16,8%, а рыбные консервы — на 16,2%. В целом, рост цен на морепродукты оказался более скромным: кальмары, например, подорожали на 17,5%, пишет NEWS.ru.

Аналитики объясняют умеренный рост цен на креветку тем, что в России продаются импортные креветки, а они в основном аквакультурные, в то время как отечественная дикая рыба дорожает быстрее, так как затраты на ее вылов в морях значительны (инвестиции на оборудование корабля и выход в море, транспортные издержки, траты на орудия лова и т.д.).

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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