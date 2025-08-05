ЕС идет по минному полю: Китай умеет мстить без шума

В Госдуме напомнили ЕС об одном обстоятельстве на фоне планов санкций против Китая

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюзу следует задуматься о последствиях антикитайских санкций, поскольку он сам сильно зависит от Пекина. Такое мнение Pravda.Ru высказал депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя планы ЕС ввести ограничения за поставки БПЛА.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Ранее Politico со ссылкой на анонимного европейского дипломата сообщило, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении Китая за предполагаемые поставки беспилотников в поддержку российской спецоперации на Украине.

По словам депутата, Китай поставляет в Европу множество товаров, включая автомобили и запчасти, и это ставит под сомнение разумность введения санкций.

"Сам Евросоюз должен подумать о последствиях для себя, для Евросоюза, потому что очень много товаров из Китая идет в Евросоюз, и Евросоюз зависит от этого. Более того, очень много китайских автомобилей в Евросоюзе, и запчасти поставляет Китайская Народная Республика. Поэтому, прежде чем санкции там вводить, надо посмотреть", — добавил парламентарий.

Колесник также напомнил о негативных последствиях уже введенных европейских санкций против России.

"Евросоюз уже и так навалил санкции столько против всех, и против нас в том числе, что уже уровень жизни упал там раза в два, особенно в Германии", — подчеркнул он.