Евросоюзу следует задуматься о последствиях антикитайских санкций, поскольку он сам сильно зависит от Пекина. Такое мнение Pravda.Ru высказал депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя планы ЕС ввести ограничения за поставки БПЛА.
Ранее Politico со ссылкой на анонимного европейского дипломата сообщило, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении Китая за предполагаемые поставки беспилотников в поддержку российской спецоперации на Украине.
По словам депутата, Китай поставляет в Европу множество товаров, включая автомобили и запчасти, и это ставит под сомнение разумность введения санкций.
"Сам Евросоюз должен подумать о последствиях для себя, для Евросоюза, потому что очень много товаров из Китая идет в Евросоюз, и Евросоюз зависит от этого. Более того, очень много китайских автомобилей в Евросоюзе, и запчасти поставляет Китайская Народная Республика. Поэтому, прежде чем санкции там вводить, надо посмотреть", — добавил парламентарий.
Колесник также напомнил о негативных последствиях уже введенных европейских санкций против России.
"Евросоюз уже и так навалил санкции столько против всех, и против нас в том числе, что уже уровень жизни упал там раза в два, особенно в Германии", — подчеркнул он.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.