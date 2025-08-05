Белые акулы терроризируют рыбаков Сахалина: дерзкие налёты стали нормой

Сахалинские рыбаки в ужасе: белые акулы охотятся за их уловом

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сахалинских водах участились случаи нападения белых акул на рыбацкие шхуны — похищают добычу. Специалисты полагают, что подобное поведение морских хищников обусловлено климатическими изменениями, вынуждающими их искать пропитание в ранее недоступных для них акваториях.

Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая белая акула под водой

В связи с ростом температуры воды крупные белые акулы активизировались у берегов Сахалина, проявляя интерес к уловам местных рыбаков. Поджидая лодки, акулы отбирают рыбу, превращая промысел в непростое противостояние между человеком и хищником, особенно в случае ценного тунца.

Подобные происшествия приобретают систематический характер, и рыбаки озадачены проблемой защиты от дерзких акул. Ученые связывают это явление с глобальным потеплением, которое заставляет белых акул расширять границы своего привычного ареала. Если ранее они предпочитали охотиться в водах Южной Африки, Австралии, Калифорнии и Гавайских островов, то в настоящее время их всё чаще замечают в водах Сахалина, пишет sakh.online.

Уточнения

Бе́лая аку́ла или больша́я бе́лая аку́ла, или аку́ла-людое́д, или кархародо́н (лат. Carcharodon carcharias), — вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул. В средствах массовой информации также известна как большая белая акула (англ. Great white shark).





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