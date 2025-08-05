Всё-таки добилась! Германия получила щедрое финансирование на газовые электростанции

Bloomberg: Германия убедила ЕС поддержать газовые электростанции

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра экономики Катерины Райхе, Германия получила согласие Евросоюза на финансирование большей части запланированного увеличения мощностей газовых электростанций и продолжает активно обсуждать оставшиеся проекты.

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В ходе визита в Шпремберг (Германия) Райхе сообщила, что Берлину удалось согласовать государственную поддержку для "существенно большей" части из запланированных 20 гигаватт мощности. Она добавила, что первый конкурс по этим проектам должен состояться ориентировочно в конце текущего года.

В июне Европейский союз упростил правила предоставления государственной помощи, чтобы облегчить странам-членам инвестиции в экологически чистые технологии. Германия аргументирует необходимость расширения газовых электростанций тем, что они заменят более загрязняющие угольные станции.

Райхе отметила, что прогресс в переговорах с Еврокомиссией оказался значительнее, чем ожидалось несколько месяцев назад, пишет Bloomberg.

Уточнения

Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения — и сооружений) для производства электроэнергии. В основе работы большинства современных электростанций лежит преобразование энергии источников в механическую энергию, которая затем в электрических генераторах преобразуется в электроэнергию и подаётся в электрическую сеть.





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