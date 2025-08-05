Ключевая ставка упала — цены на вторичное жильё готовятся к прыжку

Рынок вторички лихорадит: рост цен неизбежен после снижения ставки ЦБ

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на вторичное жилье в России могут вырасти на 10% из-за повышения интереса покупателей после снижения ключевой ставки Центробанка.

Фото: pixabay.com by geralt is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Экономика

Эксперты отмечают, что "после снижения ключевой ставки спрос на вторичное жилье увеличился на 15-20%. Новый и сезонный интерес могут "перегреть" рынок, что приведет к росту стоимости жилья". Продавцы уже начали снижать размер скидок, который в 2025 году достиг рекордных 6,4%, сообщают Известия.

Некоторые банки быстро отреагировали на снижение ключевой ставки, пересмотрев условия выдачи ипотеки и снизив ставки до 18,7%. Аналитики подчеркивают, что снижение ставок традиционно стимулирует интерес к ипотечному кредитованию, что в свою очередь приводит к увеличению числа сделок на рынке жилья.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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