Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 200 г манго содержится суточная норма витамина C — польза для иммунитета
Глаза сияют, как после отпуска: 5 оттенков теней, которые моментально освежают взгляд
Цены на вторичное жильё в Москве могут вырасти осенью на 5–7% — Сырцов
Сарик Андреасян снимет фильм по любимому советскому мультфильму
Осень — лучшее время для посадки деревьев: объясняют агрономы
Сладкие йогурты и обезжиренные творожки вредны утром — мнение специалистов
Психолог Потемкина назвала три главные ошибки при стремлении быстро похудеть
В Индии поймали сома-дьявола весом 170 кг на реке Брахмани
Одна ложка и клетки под ударом: этот популярный подсластитель может навредить сосудам мозга

Ключевая ставка упала — цены на вторичное жильё готовятся к прыжку

Рынок вторички лихорадит: рост цен неизбежен после снижения ставки ЦБ
0:57
Экономика

Цены на вторичное жилье в России могут вырасти на 10% из-за повышения интереса покупателей после снижения ключевой ставки Центробанка. 

Экономика
Фото: pixabay.com by geralt is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Экономика

Эксперты отмечают, что "после снижения ключевой ставки спрос на вторичное жилье увеличился на 15-20%. Новый и сезонный интерес могут "перегреть" рынок, что приведет к росту стоимости жилья". Продавцы уже начали снижать размер скидок, который в 2025 году достиг рекордных 6,4%, сообщают Известия.

Некоторые банки быстро отреагировали на снижение ключевой ставки, пересмотрев условия выдачи ипотеки и снизив ставки до 18,7%. Аналитики подчеркивают, что снижение ставок традиционно стимулирует интерес к ипотечному кредитованию, что в свою очередь приводит к увеличению числа сделок на рынке жилья.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Новости спорта
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения Аудио 
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов
Домашние животные
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов Аудио 
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО
Военные новости
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Последние материалы
Цены на вторичное жильё в Москве могут вырасти осенью на 5–7% — Сырцов
Сарик Андреасян снимет фильм по любимому советскому мультфильму
Осень — лучшее время для посадки деревьев: объясняют агрономы
Сладкие йогурты и обезжиренные творожки вредны утром — мнение специалистов
Психолог Потемкина назвала три главные ошибки при стремлении быстро похудеть
В Индии поймали сома-дьявола весом 170 кг на реке Брахмани
Рынок вторички лихорадит: рост цен неизбежен после снижения ставки ЦБ
Одна ложка и клетки под ударом: этот популярный подсластитель может навредить сосудам мозга
Джаннелла: пляжный оазис между Римом и Флоренцией
Квас содержит до 2% спирта и может стать причиной опьянения у водителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.