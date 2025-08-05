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Финансовый шторм над Украиной: платёжный баланс сигнализирует об опасности

Импорт растёт, потребление снижается: дефицит платёжного баланса Украины достиг $5,1 млрд
1:15
Экономика

Платежный баланс Украины в июне 2025 года достиг беспрецедентно низкого уровня, зафиксировав дефицит в размере 5,1 миллиарда долларов.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

В публикации Forbes Ukraine отмечается, что состояние платежного баланса, отражающего разницу между объемами экспорта и импорта, продолжает ухудшаться. Июнь ознаменовался новым антирекордом — отрицательное значение достигло 5,1 миллиарда долларов.

Журналисты издания подчеркивают, что подобная динамика была прогнозируемой, учитывая предшествующий рост дефицита в торговле. При этом отмечается, что темпы импорта растут, несмотря на замедление внутреннего потребления.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, опубликованным в мае, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в первом квартале 2025 года увеличилось на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 8,515 миллиарда долларов против 5,399 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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