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Долговой Армагеддон наступает? Банки массово отказывают в отсрочках

Реструктуризация не поможет: 8 из 10 россиян получили отказ от банков — что делать с долгами
1:36
Экономика

Финансовые учреждения в России массово отклоняют запросы граждан на реструктуризацию задолженностей и отсрочки по выплатам. По данным пресс-службы Центробанка, около 80% заявителей получают отказы. 

Деньги
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Деньги

Реструктуризация долга предполагает изменение условий кредитного соглашения в пользу заемщика. Во втором квартале 2025 года количество заявок на кредитные каникулы возросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 233,8 тыс. Заявки на ипотечные каникулы увеличились на 30%, составив 6,5 тыс. Общее количество обращений за реструктуризацией по банковским программам возросло на 87%, достигнув 1,5 млн, сообщают Известия.

Кредиторы предлагают различные варианты реструктуризации, наиболее популярным из которых является увеличение срока кредитования для снижения ежемесячных платежей. Также заемщики могут просить о снижении процентной ставки.

Аналитик Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global отмечает, что массовые отказы банков усугубляют положение заемщиков, увеличивая риск долговой зависимости и банкротства. В первом полугодии 2025 года почти 260 тыс. физических лиц были признаны банкротами через суд, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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