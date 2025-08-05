Проект Алтын Дан: казахстанская компания покоряет мировой рынок чипсов

Компания "Алтын Дан" из Алматинской области в Казахстане объединилась с PepsiCo для тестирования иностранных семян, которые будут использоваться в производстве чипсов. Об этом сообщает Картофельный союз, ссылаясь на информацию от акимата области.
Партнерство с PepsiCo позволит "Алтын Дан" проводить пробные посадки семян, специально отобранных для чипсов. Продукция будет продаваться в Алматинской области и Алматы, а сырье, выращенное из этих семян, будет поставляться на фабрики PepsiCo.
На данный момент компания обрабатывает 150 гектаров картофеля с использованием капельного полива. Региональная администрация считает, что этот проект станет важным шагом к модернизации аграрного сектора и поможет региону выйти на международную арену, передает "Агроэксперт".
Акима́т Аппарат акима (администрация; каз. әкімшілік, әкімдік) — региональный орган исполнительной власти в Казахстане, районная государственная администрация в Казахстане и в Киргизии.
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