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Удар по импорту: как тарифы Трампа разогнали цены золото

Как ставки и инфляция выводят золото на новую орбиту
1:50
Экономика

Спотовая цена на золото выросла на 0,3% до 3372,15 долларов за унцию, самого высокого уровня с 24 июля. Фьючерсы на золото в США закрылись с повышением на 0,8% до 3426,4 долларов.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

"Сейчас шансы на снижение ставки в сентябре выше, а на повторное снижение в декабре — ещё выше. В сочетании с инфляцией, я думаю, это довольно оптимистично для золота", — заявил Дэниел Павилонис, старший рыночный стратег RJO Futures.

Слитки обычно показывают хорошие результаты в условиях низких процентных ставок и рассматриваются как средство защиты от инфляции.

Торговый представитель Джеймисон Грир заявил, что тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе в отношении десятков стран, скорее всего, останутся в силе, а не будут снижены в рамках продолжающихся переговоров.

Напоминаем, Трамп установил 35%-ную пошлину на многие товары из Канады, 50%-ную — для Бразилии, 25%-ную — для Индии, 20%-ную — для Тайваня и 39%-ную — для Швейцарии, согласно президентскому указу.

Тем временем спотовые цены на серебро выросли на 0,9% до $37,35 за унцию. Платина выросла на 1,3% до $1332,20, а палладий упал на 1,6% до $1188,90 после того, как ранее в ходе сессии достиг трехнедельного минимума.

Уточнения

Спот — условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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