Грозился уйти — получил 96 миллионов акций: Tesla снова платит Маску

Илон Маск получит акции Tesla на 29 миллиардов долларов при соблюдении условий

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет директоров Tesla одобрил выплату Илону Маску гигантского вознаграждения в виде 96 миллионов акций — сейчас их стоимость оценивается примерно в 29 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Чтобы получить этот пакет, самый богатый человек мира должен оставаться на посту генерального директора Tesla либо занимать другую ключевую руководящую должность на протяжении следующих двух лет.

Такой шаг стал возможным после того, как Маск пригрозил покинуть компанию. Он заявил, что без контроля как минимум над четвертью акций (в данный момент у него 13%) не сможет эффективно противостоять давлению со стороны активистов и гарантировать "ответственное развитие" искусственного интеллекта.

Интересно, что ранее суд в Делавэре отменил аналогичный бонус, утверждённый ещё в 2018 году и достигавший почти 56 миллиардов долларов. Суд назвал эту сумму "непостижимой" и выразил сомнение в прозрачности её утверждения. Тогда Маск заверял, что направит эти средства на проекты, связанные с освоением космоса и межпланетными перелётами, пишет "Интерфакс".

Сейчас Маск продолжает оспаривать отмену того старого бонуса. И если ему удастся вернуть прежнее вознаграждение, новая схема выплат может автоматически потерять юридическую силу.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, Гаутенг, ЮАР, Трансвааль, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.



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