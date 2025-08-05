Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главы государств Ильи Найшуллера: российский фильм покорил Amazon Prime Video
Эксперты назвали самые ненадёжные автомобили с пробегом — лидирует Kia Picanto
Провизор Булыгина назвала ошибку при приеме лекарств, из-за который теряются их свойства
СК РФ: при атаке на Курскую область в рядах ВСУ были наёмники из 10 стран
Слопперы: в сети растёт число пользователей, полностью полагающихся на ИИ
Лимонный пирог выпекают 30 минут при 180 °C и покрывают шоколадом
Скандал на концерте Олега Майами: артисту грозит арест
Когда и как убирать фасоль разных сортов — рекомендации по хранению и переработке
Физик из России повысил точность радиоснимков Земли в 24 раза без участия человека

Грозился уйти — получил 96 миллионов акций: Tesla снова платит Маску

Илон Маск получит акции Tesla на 29 миллиардов долларов при соблюдении условий
1:27
Экономика

Совет директоров Tesla одобрил выплату Илону Маску гигантского вознаграждения в виде 96 миллионов акций — сейчас их стоимость оценивается примерно в 29 миллиардов долларов.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Чтобы получить этот пакет, самый богатый человек мира должен оставаться на посту генерального директора Tesla либо занимать другую ключевую руководящую должность на протяжении следующих двух лет.

Такой шаг стал возможным после того, как Маск пригрозил покинуть компанию. Он заявил, что без контроля как минимум над четвертью акций (в данный момент у него 13%) не сможет эффективно противостоять давлению со стороны активистов и гарантировать "ответственное развитие" искусственного интеллекта.

Интересно, что ранее суд в Делавэре отменил аналогичный бонус, утверждённый ещё в 2018 году и достигавший почти 56 миллиардов долларов. Суд назвал эту сумму "непостижимой" и выразил сомнение в прозрачности её утверждения. Тогда Маск заверял, что направит эти средства на проекты, связанные с освоением космоса и межпланетными перелётами, пишет "Интерфакс".

Сейчас Маск продолжает оспаривать отмену того старого бонуса. И если ему удастся вернуть прежнее вознаграждение, новая схема выплат может автоматически потерять юридическую силу.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, Гаутенг, ЮАР, Трансвааль, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
Пунктир внутри сплошной — не сигнал, а приговор: как ошибка стала причиной лишения прав
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Последние материалы
Провизор Булыгина назвала ошибку при приеме лекарств, из-за который теряются их свойства
СК РФ: при атаке на Курскую область в рядах ВСУ были наёмники из 10 стран
Слопперы: в сети растёт число пользователей, полностью полагающихся на ИИ
Лимонный пирог выпекают 30 минут при 180 °C и покрывают шоколадом
Илон Маск получит акции Tesla на 29 миллиардов долларов при соблюдении условий
Скандал на концерте Олега Майами: артисту грозит арест
Когда и как убирать фасоль разных сортов — рекомендации по хранению и переработке
Физик из России повысил точность радиоснимков Земли в 24 раза без участия человека
Вес собаки зависит от породы, активности и питания — разъяснение ветеринаров
Выпадение волос, зуд и жирные корни: что делать, если шампунь вызывает проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.