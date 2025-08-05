Чем меньше поездов — тем меньше дней на работе: в РЖД ввели два выходных в месяц без зарплаты

Сотрудников РЖД отправят в обязательные неоплачиваемые отпуска два дня в месяц

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководство РЖД ввело для сотрудников центрального аппарата и управлений дорог (включая Московскую, Октябрьскую, Северную и другие) обязательство уходить в неоплачиваемый отпуск два дня каждый месяц.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use РЖД

Как пишет РБК со ссылкой на источники, мера вступает в силу с июля 2025 года и связана с падением объемов грузоперевозок, которое бьет по финансам компании.

Собеседники издания поясняют: компания пытается сдержать рост расходов, не прибегая к массовым увольнениям. Такой подход, как отмечается, позволит избежать волны сокращений управленческого персонала на фоне увеличения случаев непредъявления грузов. При этом рабочих специальностей мера не затронет — речь идет исключительно о сотрудниках административного звена.

Один из источников подчеркнул, что речь идет не о формальности: требования обязательны для исполнения.

По словам другого информатора, решение принималось после обсуждений с отраслевыми профсоюзами — руководство госкорпорации старается сохранить людей, несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД»)) — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



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