Хотели изоляции России — получили усиление связей с Китаем: жесткий ответ Пекина Вашингтону на требования о нефти

Китай отказался следовать призывам США прекратить закупки российской нефти

Китай дал понять, что не собирается следовать американским требованиям в вопросах энергетики.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефте добыча

Как сообщает Associated Press, Пекин решительно отверг призывы США прекратить закупки российской нефти, дав ясно понять: подобные решения будут приниматься исключительно с позиции собственных интересов.

В заявлении китайского МИДа подчеркивается, что Пекин намерен сам определять, как удовлетворять энергетические потребности страны, не поддаваясь на внешнее давление.

Там также заявили, что любые попытки принуждения не сработают, и Китай будет твердо отстаивать суверенитет, национальную безопасность и приоритеты своего развития.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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