Китай дал понять, что не собирается следовать американским требованиям в вопросах энергетики.
Как сообщает Associated Press, Пекин решительно отверг призывы США прекратить закупки российской нефти, дав ясно понять: подобные решения будут приниматься исключительно с позиции собственных интересов.
В заявлении китайского МИДа подчеркивается, что Пекин намерен сам определять, как удовлетворять энергетические потребности страны, не поддаваясь на внешнее давление.
Там также заявили, что любые попытки принуждения не сработают, и Китай будет твердо отстаивать суверенитет, национальную безопасность и приоритеты своего развития.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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