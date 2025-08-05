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Случайность или стратегия? Американцы идут в болгарский газ — с российским следом внутри

Американские инвесторы заинтересовались болгарским газохранилищем с российским топливом
0:55
Экономика

Два инвестора из США — Стивен Линч и Фэй Ванг — проявили интерес к газовому хранилищу "Чирен" в Болгарии, основная часть которого заполнена российским топливом.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, американцы хотят принять участие в крупном государственном проекте, предполагающем расширение мощностей — речь идет о планах удвоить объёмы подземного хранилища, построенного еще в 1970-х годах.

Поддержку Линчу и Вангу оказывает политтехнолог Брэд Парскаль, ранее участвовавший в предвыборных кампаниях Дональда Трампа.

По данным Reuters, в ближайшие дни инвесторы намерены провести встречи с высокопоставленными представителями болгарских властей в Софии. Эти переговоры будут носить предварительный характер — пока о заключении сделки речи не идёт.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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