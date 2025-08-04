Судебная битва за Балтику: эко-активисты потерпели поражение, новый порт получил зелёный свет

Польша утвердила масштабный проект порта в Свиноуйсьце — жалобы экологов отклонены

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Варшавский воеводский административный суд отклонил все жалобы и апелляции, поданные польскими и немецкими защитниками окружающей среды, касательно возведения глубоководного контейнерного терминала в Свиноуйсьце, расположенном на балтийском побережье. Об этом информирует EADaily со ссылкой на Business Insider.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Экологические организации подали иски, выражая обеспокоенность недостаточным анализом донных отложений в заливе на предмет загрязнений, оставшихся со времен Второй мировой войны.

В качестве истцов выступили немецкая экологическая группа Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern и польские активисты Zielone Wyspy Świnoujście. Они подчеркивали, что строительные работы окажут значительное негативное воздействие на балтийскую экосистему. Однако польское правительство считает данный проект приоритетным.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, строительство терминала не будет остановлено. Планируется, что работы в Свиноуйсьце завершатся к 2029 году. Ожидается, что новый порт будет обрабатывать около 2 миллионов контейнеров в 20-футовом эквиваленте (TEU) в год, а общая стоимость проекта оценивается в 2,7 миллиарда долларов.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.





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