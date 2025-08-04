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Adani Group и BYD: переговоры об аккумуляторах, которые могут изменить рынок Индии

Adani Group и BYD: партнёрство, способное перекроить глобальный рынок аккумуляторов
1:22
Экономика

Adani Group рассматривает потенциальное сотрудничество с китайским электромобильным гигантом BYD для организации производства аккумуляторов в Индии. 

BYD
Фото: commons.wikimedia.org by iMoD Official, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
BYD

Сообщается, что Адани лично проводил переговоры с руководством BYD, включая встречу, состоявшуюся на прошлой неделе. Учитывая дипломатическую напряженность между Китаем и Индией, стороны обсуждают возможность заключения соглашения через дочерние компании BYD, расположенные в других странах, а не напрямую через штаб-квартиру в Шэньчжэне.

Известно, что Adani Group стремится к массовому производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и стационарных накопителей энергии. Конгломерат, являющийся крупнейшим в Индии производителем солнечной энергии, видит в технологическом партнерстве ключевой фактор для достижения своих целей.

Потенциальное партнерство между Adani и BYD может столкнуться с политическими препятствиями, учитывая пограничный спор и растущую конкуренцию между Индией и Китаем в сфере экспорта. Китай также стремится ограничить передачу технологий и экспорт оборудования в Индию и Юго-Восточную Азию. Индия, в свою очередь, ограничивает выдачу виз руководителям индийского подразделения BYD, пишет Bloomberg.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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