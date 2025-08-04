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Китай строит Ядерный шёлковый путь: как Пекин преобразует мировые рынки атомной энергии

Росатом уступает? Китай становится главным конкурентом на рынке атомных электростанций
2:01
Экономика

Пекин стал не просто игроком на атомном рынке, а преобразующей силой. Атомная отрасль Китая предлагает комплексные решения, включая технологии, развитие инфраструктуры, техническое обслуживание и финансирование электростанций на протяжении всего их жизненного цикла.

Атомная электростанция
Фото: TVA nuclear plant by TVA Web Team, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Атомная электростанция

Рост присутствия Китая в Азии, Африке и Латинской Америке формирует так называемый "Ядерный шелковый путь". Контракты между Китаем и его клиентами в ядерной сфере приносят Пекину значительные привилегии и льготы, усиливая его влияние на соответствующих рынках.

На протяжении десятилетий, когда в стране требовалась ядерная энергия, ей приходилось принимать условия элитного и закрытого ядерного клуба. Россия доминировала на рынке благодаря государственной компании "Росатом", в то время как компании Westinghouse и Areva, контролировали сегмент дорогостоящих проектов на Западе. 

Выход Пекина на мировой ядерный рынок изменил расстановку сил. Китайские предложения теперь конкурируют с российскими, американскими, французскими и южнокорейскими, позволяя потенциальным заказчикам требовать более выгодных условий финансирования и более широкого обмена технологиями.

Западным компаниям сейчас сложно конкурировать с всё более привлекательными финансовыми пакетами от Китая и России. Однако "Росатом" испытывает трудности из-за санкций, а такие проекты, как турецкий, откладываются. С другой стороны, Пекин пообещал построить не менее 30 ядерных реакторов в странах, участвующих в инициативе "Один пояс, один путь", к 2030 году.

С 2022 года правительство ежегодно утверждает около десяти новых реакторов. Это означает, что к 2030 году Китай может стать крупнейшей в мире атомной державой, пишет money.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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