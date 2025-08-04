Морковь в Омске подорожала на 250%! Что еще изменилось в ценах на продукты

Ценовой скачок в Омске: как изменилась стоимость продуктовой корзины за месяц

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Омскстате поделились информацией о динамике цен на базовые продукты питания.

Фото: https://gorod55.ru/news/2025-08-04/zolotaya-morkov-uznali-kak-izmenilis-tseny-na-produkty-v-omskoy-oblasti-5449520 таблицами с ценами

Издание gorod55.ru систематизировало представленные данные за период с мая по июнь.

Согласно обнародованным Омскстатом статистическим сведениям о ценах в июне 2025 года, зафиксирован общий рост на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что отражает изменение потребительской корзины. В денежном выражении минимальный набор продуктов питания в Омской области к концу июня 2025 года оценивался в 7197,43 рубля, демонстрируя подорожание на 4,5%.

Наиболее заметный скачок цен наблюдался на морковь, которая прибавила в стоимости от 200% до 250%. В то же время, цены на яйца снизились на 6,6%. Хлеб стал дороже на 1,3%.

Уточнения

Потребительская корзина — набор товаров и услуг, характеризующий уровень и структуру потребления человека или семьи. В России и некоторых государствах СНГ термин «потребительская корзина», официально закрепленный в законодательстве, означает минимальную потребительскую корзину — «необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания».



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