Морковь в Омске подорожала на 250%! Что еще изменилось в ценах на продукты

В Омскстате поделились информацией о динамике цен на базовые продукты питания.
Издание gorod55.ru систематизировало представленные данные за период с мая по июнь.
Наиболее заметный скачок цен наблюдался на морковь, которая прибавила в стоимости от 200% до 250%. В то же время, цены на яйца снизились на 6,6%. Хлеб стал дороже на 1,3%.
Потребительская корзина — набор товаров и услуг, характеризующий уровень и структуру потребления человека или семьи. В России и некоторых государствах СНГ термин «потребительская корзина», официально закрепленный в законодательстве, означает минимальную потребительскую корзину — «необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания».
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