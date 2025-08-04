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Осенью всё изменится: вторичное жильё подорожает неожиданно быстро

Цены на вторичное жильё в России вырастут на 5–7% по прогнозу "Метриум"
3:00
Экономика

Когда ставки высоки, большинство предпочитает ждать. Но уже совсем скоро ситуация может кардинально измениться — и вторичный рынок недвижимости снова оживёт.

Новостройки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Новостройки

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы россияне, ранее арендовавшие жильё, начнут выходить на рынок с накопленным первым взносом. Их привлекает не только смягчение денежно-кредитной политики, но и желание успеть приобрести квартиру до очередного скачка цен.

Что сейчас происходит с ценами

По словам управляющего директора "Метриум" Руслана Сырцова, ситуация на вторичном рынке Москвы пока стабильна: уже несколько месяцев стоимость "квадрата" держится около 280 тыс. рублей. Однако он не исключает изменения этой картины в ближайшем будущем.

"Даже при ключевой ставке 18% многие всё ещё предпочитают хранить деньги на депозитах или инвестировать в ценные бумаги", — отмечает Сырцов.

Тем не менее, если начнётся активный приток покупателей, это может стать триггером для роста цен.

Почему осень может стать поворотной 

Эксперты уверены: именно осенью может начаться рост цен на вторичное жильё. Основание для этого — смягчение политики Центробанка.

"С учётом курса ЦБ, к осени вполне возможно подорожание вторички на 5-7%", — делится прогнозом Сырцов.

Такое развитие событий особенно вероятно в тех районах, где цены на новостройки уже вышли на высокий уровень. Вторичка просто подтянется вслед.

Где цены вырастут быстрее всего

Те сегменты, где первичка уже достигла потолка, могут стать первыми кандидатами на опережающий рост. В первую очередь это локации с развитой инфраструктурой и спросом, который превышает предложение.

Ставка решает всё

Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов считает, что для начала активного роста на вторичке ключевая ставка ЦБ должна опуститься ниже 15%.

"Сейчас ипотека в пределах 18-20% — это по-прежнему тяжело для большинства покупателей. Банки тщательно проверяют заявки, отказы всё ещё распространены", — поясняет он.

С этим согласна и Елена Мищенко из "НДВ супермаркет недвижимости". По её мнению, оживление наступит, если ЦБ опустит ставку до 15-16%. Тогда ипотека станет доступнее, и рынок "вторички" начнёт расти уже осенью.

Вывод: когда ждать роста

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то к осени можно ожидать:

  • Повышенный спрос со стороны арендаторов с накоплениями;
  • Доступную ипотеку по ставкам 19-20%;
  • Рост цен на вторичное жильё на 5-7%.

Так что, возможно, сейчас — как раз то самое "затишье перед бурей".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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