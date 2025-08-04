Осенью всё изменится: вторичное жильё подорожает неожиданно быстро

Когда ставки высоки, большинство предпочитает ждать. Но уже совсем скоро ситуация может кардинально измениться — и вторичный рынок недвижимости снова оживёт.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы россияне, ранее арендовавшие жильё, начнут выходить на рынок с накопленным первым взносом. Их привлекает не только смягчение денежно-кредитной политики, но и желание успеть приобрести квартиру до очередного скачка цен.
По словам управляющего директора "Метриум" Руслана Сырцова, ситуация на вторичном рынке Москвы пока стабильна: уже несколько месяцев стоимость "квадрата" держится около 280 тыс. рублей. Однако он не исключает изменения этой картины в ближайшем будущем.
"Даже при ключевой ставке 18% многие всё ещё предпочитают хранить деньги на депозитах или инвестировать в ценные бумаги", — отмечает Сырцов.
Тем не менее, если начнётся активный приток покупателей, это может стать триггером для роста цен.
Эксперты уверены: именно осенью может начаться рост цен на вторичное жильё. Основание для этого — смягчение политики Центробанка.
"С учётом курса ЦБ, к осени вполне возможно подорожание вторички на 5-7%", — делится прогнозом Сырцов.
Такое развитие событий особенно вероятно в тех районах, где цены на новостройки уже вышли на высокий уровень. Вторичка просто подтянется вслед.
Те сегменты, где первичка уже достигла потолка, могут стать первыми кандидатами на опережающий рост. В первую очередь это локации с развитой инфраструктурой и спросом, который превышает предложение.
Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов считает, что для начала активного роста на вторичке ключевая ставка ЦБ должна опуститься ниже 15%.
"Сейчас ипотека в пределах 18-20% — это по-прежнему тяжело для большинства покупателей. Банки тщательно проверяют заявки, отказы всё ещё распространены", — поясняет он.
С этим согласна и Елена Мищенко из "НДВ супермаркет недвижимости". По её мнению, оживление наступит, если ЦБ опустит ставку до 15-16%. Тогда ипотека станет доступнее, и рынок "вторички" начнёт расти уже осенью.
Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то к осени можно ожидать:
Так что, возможно, сейчас — как раз то самое "затишье перед бурей".
Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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