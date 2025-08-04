Казахстан запускает строительство АЭС — как делят атомные подряды

Росатом выбран для строительства АЭС в Казахстане — сообщило правительство

2:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые в истории Казахстана — запуск масштабного энергетического проекта: строительство первой в стране атомной электростанции стартует уже совсем скоро. Церемония, приуроченная к этому событию, пройдёт 8 августа 2025 года рядом с селом Улькен в Алма-Атинской области.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Стройка АЭС

Проект реализуется при участии России, а точнее — госкорпорации "Росатом", которая была выбрана в качестве лидера консорциума. Что это означает для Казахстана и почему дата 8 августа — поворотная.

Где и как всё начнётся

Торжественное мероприятие состоится на площадке недалеко от села Улькен, Жамбылского района Алма-Атинской области. Ожидаются официальные речи, а также запуск первых буровых работ.

"8 августа 2025 года близ села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области состоится торжественная церемония запуска работ по проекту строительства АЭС в Казахстане. В рамках церемонии состоятся официальные выступления, а также запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований", — говорится в сообщении Агентства по атомной энергии Казахстана.

Почему именно Росатом

Выбор подрядчика состоялся в июне 2025 года, и решение властей Казахстана было основано на ключевом факторе — оптимальности предложения.

Конкурс проводился между несколькими международными игроками, но именно российская сторона представила наилучшие условия, которые устроили казахстанские власти как в техническом, так и в экономическом плане.

Как это начиналось: итоги референдума

Инициатива по строительству АЭС была вынесена на всенародное голосование ещё в 2024 году. В результате большинство граждан страны поддержали идею создания атомной электростанции. Это стало поворотным моментом для энергетической политики республики.

Сколько лет займёт стройка и во сколько она обойдётся

Проект обещает быть масштабным — по оценке главы Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева, процесс займёт порядка семи лет.

По его словам, аналогичные объекты такого уровня стоят не менее $14 миллиардов. Это — долгосрочное вложение, но потенциально мощный толчок для экономики и энергетической независимости.

И это только начало: будут ещё две станции

Планы властей Казахстана не ограничиваются одной АЭС. В перспективе — ещё два проекта по строительству атомных станций. Причём для второй АЭС рассматривается уже другой международный партнёр — китайская CNNC, которая также участвовала в конкурсе на первую станцию.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (сокр. название — Госкорпорация "Росатом") (на англ. — State Atomic Energy Corporation "Rosatom" сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.



А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



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