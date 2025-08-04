Что будет с экспортом редкоземельных металлов? Китай вновь усиливает контроль — мир замер в ожидании

Китай снова затягивает гайки: 90% мировых поставок редкоземельных металлов под угрозой

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай усилил свою политику контроля над редкоземельными металлами, повторно вводя экспортные ограничения на ключевые технологические материалы.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Учитывая, что Китай доминирует на рынке, обеспечивая около 90% мировых поставок, Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы их оборонные предприятия прекратили использование китайских редкоземельных элементов к 2027 году, сообщает argumenti. ru.

Однако, как отмечает The Wall Street Journal, создание альтернативных источников и технологий требует значительных финансовых вложений и времени.

Ранее сообщалось, что сенатор от американского штата Теннесси Марша Блэкберн готовит три законопроекта, направленных на борьбу с влиянием государств-противников. Один из законопроектов запрещает иностранным лицам и компаниям, связанным с враждебными государствами, покупать сельскохозяйственные земли в стране. В частности, китайские компании уже владеют значительными площадями сельскохозяйственных угодий, находящимися вблизи военных баз США. Кроме Китая, законопроект также коснется северокорейских, иранских и российских покупателей.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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