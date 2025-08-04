Газпромбанк запустил акцию Выгодное комбо для малого и среднего бизнеса

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газпромбанк запускает акцию "Выгодное комбо" для корпоративных клиентов сегмента малого и среднего бизнеса.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компьютер

Акция пройдет с 4 августа до 31 октября 2025 года. Согласно условиям при открытии первого расчетного счета в валюте РФ Банк предоставляет возможность отмены абонентской платы по тарифу за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) на три месяца для всех новых клиентов и возможность получить еще до трех месяцев бесплатного обслуживания при подключении зарплатного проекта в течение первых двух месяцев с даты открытия первого расчетного счета.

Акция действует для тарифных планов "Только необходимое", "Развитие" и "Стабильный". Принять участие могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой.

В тарифные планы для бизнеса уже включены платежи в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внутренние и внешние переводы физическим лицам, подключение к системе "ГПБ Бизнес-Онлайн" и возможность управлять счетами нескольких организаций со смартфона в мобильном приложении "Газпромбанк МСБ".

Среди преимуществ зарплатного проекта в Газпромбанке — быстрое зачисление одним реестром на карты сотрудников, выпущенные Банком и любыми сторонними банками, дополнительная возможность установки банкомата на территории офиса и персональный зарплатный менеджер для компании, а также четыре программы лояльности.

Подробную информацию об условиях и правилах проведения акции можно узнать на сайте банка.

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