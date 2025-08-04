Японский гигант укрепляет позиции на рынке морепродуктов: Mitsubishi вкладывает сотни миллионов в лосось

Японская корпорация Mitsubishi планирует увеличить свою долю в Thai Union Pcl, тайском производителе морепродуктов.
Известно, что компания приобретает дополнительный пакет акций в размере 13,81%. Сумма сделки оценивается в 205 млн долларов.
Этот шаг Mitsubishi указывает на стремление укрепить позиции в секторе морских ресурсов. По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Эндрю Чана, это позволит компании обеспечить стабильный и долгосрочный приток денежных средств.
Анализируя стратегию Mitsubishi, Чан отметил, что увеличение доли в Thai Union стало логичным продолжением предыдущей сделки. Ранее компания инвестировала около миллиарда долларов в приобретение предприятий по выращиванию лосося, расположенных в Норвегии и Канаде.
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