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Японский гигант укрепляет позиции на рынке морепродуктов: Mitsubishi вкладывает сотни миллионов в лосось

Mitsubishi делает ставку на морепродукты: $205 млн на усиление бизнеса
0:55
Экономика

Японская корпорация Mitsubishi планирует увеличить свою долю в Thai Union Pcl, тайском производителе морепродуктов.

Лосось, предназначенный для употребления в пищу
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Известно, что компания приобретает дополнительный пакет акций в размере 13,81%. Сумма сделки оценивается в 205 млн долларов. 

Этот шаг Mitsubishi указывает на стремление укрепить позиции в секторе морских ресурсов. По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Эндрю Чана, это позволит компании обеспечить стабильный и долгосрочный приток денежных средств.

Анализируя стратегию Mitsubishi, Чан отметил, что увеличение доли в Thai Union стало логичным продолжением предыдущей сделки. Ранее компания инвестировала около миллиарда долларов в приобретение предприятий по выращиванию лосося, расположенных в Норвегии и Канаде.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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