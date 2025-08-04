Накурили на миллион: 20 тысяч рублей станут пропуском к торговле табаком

Ваш магазин будет закрыт? Какие требования предъявят к продавцам табака

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов РФ разработало изменения в Налоговый кодекс, вводящие обязательное лицензирование продажи табачных изделий и продукции, содержащей никотин, с 2026 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain поправки в Налоговом кодексе

Данная мера нацелена на пресечение распространения контрафактной продукции и обеспечение законности оборота этих товаров. Лицензии будут необходимы для оптовой, розничной и дистрибьюторской торговли, причем каждая торговая точка должна будет иметь отдельную лицензию.

Стоимость лицензии для розничной торговли составит 20 тысяч рублей в год. Оптовым торговцам пятилетняя лицензия обойдется в 800 тысяч рублей, сообщают Известия.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, для получения лицензии необходимо отсутствие налоговой задолженности, превышающей 3 тысячи рублей, а также наличие торговой площади не менее 5 квадратных метров, находящейся в собственности или аренде на срок не менее года.

Оформление лицензий будет доступно с 1 марта по 1 сентября 2026 года. После этой даты продажа табачной продукции без лицензии будет запрещена. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период до сентября 2027 года.

По мнению специалистов, данная инициатива поможет упорядочить отрасль, увеличить налоговые поступления и защитить потребителей от подделок.

Однако некоторые юристы считают эту меру чрезмерной, ссылаясь на действующую систему маркировки "Честный знак", позволяющую отслеживать движение продукции в реальном времени. Некоторые эксперты также выражают опасения, что новые требования могут усилить давление на законопослушный бизнес и привести к увеличению цен.

Уточнения

Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом. На практике лицензиями также сокращённо именуются лицензионные договоры (соглашения), предусматривающие выдачу частноправовых лицензий.



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