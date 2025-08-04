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Не знал, но плати: как банки ставят клиентов перед фактом при оформлении кредитки

Россияне массово жалуются на навязывание страховок по кредитным картам
1:32
Экономика

Все больше граждан России сталкиваются с принудительным подключением страховок при оформлении кредитных карт.

оформление кредита
Фото: freepik.com is licensed under public domain
оформление кредита

Крупнейшие банки практикуют включение страховых полисов в пакет предоставляемых услуг одновременно с выдачей кредитной карты.

По данным платформы "Народный рейтинг Банки. ру", клиенты одного из ведущих банков жалуются на навязывание страховок. По их словам, страховой полис был подключен без предварительного уведомления в момент оформления кредитной карты.

Известия сообщают, что некоторые клиенты обнаружили ежемесячные списания в размере 1,7 тысячи рублей за страховую услугу, о подключении которой они не были осведомлены. При оформлении карты им не сообщили о наличии дополнительного страхового продукта.

Аналогичная ситуация наблюдается и в другом банке. Несмотря на официальный отказ клиента от страхового продукта при оформлении карты, с его счета была списана соответствующая сумма. Представители банка пояснили, что отказ от страховки и возврат средств возможен в отделении банка.

Некоторые клиенты сообщают, что при оформлении карты им автоматически подключили три страховых полиса общей стоимостью около 10 тысяч рублей в месяц. Клиенты другой кредитной организации утверждают о возможных списаниях за услугу "защита карты", несмотря на их предварительный отказ от нее.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П). Банк устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности клиента.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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