Не знал, но плати: как банки ставят клиентов перед фактом при оформлении кредитки

Россияне массово жалуются на навязывание страховок по кредитным картам

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Все больше граждан России сталкиваются с принудительным подключением страховок при оформлении кредитных карт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain оформление кредита

Крупнейшие банки практикуют включение страховых полисов в пакет предоставляемых услуг одновременно с выдачей кредитной карты.

По данным платформы "Народный рейтинг Банки. ру", клиенты одного из ведущих банков жалуются на навязывание страховок. По их словам, страховой полис был подключен без предварительного уведомления в момент оформления кредитной карты.

Известия сообщают, что некоторые клиенты обнаружили ежемесячные списания в размере 1,7 тысячи рублей за страховую услугу, о подключении которой они не были осведомлены. При оформлении карты им не сообщили о наличии дополнительного страхового продукта.

Аналогичная ситуация наблюдается и в другом банке. Несмотря на официальный отказ клиента от страхового продукта при оформлении карты, с его счета была списана соответствующая сумма. Представители банка пояснили, что отказ от страховки и возврат средств возможен в отделении банка.

Некоторые клиенты сообщают, что при оформлении карты им автоматически подключили три страховых полиса общей стоимостью около 10 тысяч рублей в месяц. Клиенты другой кредитной организации утверждают о возможных списаниях за услугу "защита карты", несмотря на их предварительный отказ от нее.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П). Банк устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности клиента.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.