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Умный инвестор знает: где лежат деньги, пока банки снижают ставки

Перехитрить инфляцию: 3 инструмента, которые заменят банковские вклады
3:11
Экономика

Ян Пинчук из Whitebird рекомендует держать часть капитала в ликвидной форме, например, на банковских счетах. Это обеспечит маневренность и возможность воспользоваться благоприятными моментами при коррекции рынка. Пропорции ликвидных активов могут варьироваться в зависимости от вашей толерантности к риску.

Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Пинчук также добавил, что к 2030 году дата-центры будут потреблять вдвое больше электроэнергии, чем сейчас, а энергопотребление AI-центрированных ЦОД увеличится в четыре раза. Это делает сырьевые товары, такие как медь, никель, алюминий, серебро и уран, крайне привлекательными для инвестиций в ближайшие пять лет.

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская советовала обратить внимание на корпоративные облигации, где доходность пока остается высокой, хотя и риски выше. Она также отметила признаки изменения тренда на валютном рынке, что делает интересными валютные инструменты и квазивалютные облигации крупных экспортеров. Рост акций ожидается по мере снижения доходности вкладов и облигаций.

Аналитик "Банки.ру" Гаянэ Замалеева отметила, что снижение ставок по вкладам закономерно в условиях смягчения монетарной политики Центробанка. После снижения ключевой ставки в июле банки продолжают снижать процентные ставки по депозитам. Тем не менее, текущие ставки все еще превышают уровень инфляции, делая вклады под 16-17% привлекательными.

Замалеева считает облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных компаний понятным и умеренно рискованным вариантом. ОФЗ с постоянным купоном сейчас предлагают доходность до 14-15% годовых, а также потенциальную прибыль от роста стоимости облигаций при дальнейшем снижении ставок.

Для более высокой доходности можно рассмотреть корпоративные облигации, но важно тщательно анализировать эмитента. Также стоит обратить внимание на фонды денежного рынка, предлагающие около 17-18% годовых с высокой ликвидностью, прозрачностью и низким уровнем риска при правильном выборе управляющей компании.

Замалеева подчеркнула важность диверсификации: часть средств следует держать на депозитах, а остальное распределить между облигациями и низкорисковыми фондами.

Наталия Пырьева из "Цифра брокер" подчеркнула, что снижение ставок по депозитам будет продолжаться, стимулируя интерес к фондовому рынку. Несмотря на рост рынка облигаций, длинные облигации с фиксированными купонами остаются привлекательными, так как продолжат расти в цене по мере смягчения монетарной политики.

Пырьева также отметила, что смягчение денежно-кредитной политики улучшит маржинальность банков и активизирует кредитование, а также приведет к переоценке инвестиционных портфелей, что положительно отразится на доходах, согласно life.ru.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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