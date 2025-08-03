Пышные локоны за 5 минут: российский рынок стайлеров взорвал спрос

Рынок стайлеров бьёт рекорды: какие бренды предпочитают россиянки

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2025 года российские торговые сети отметили повышенный интерес покупателей к устройствам для укладки волос.

Фото: https://www.r-ulybka.ru/upload/medialibrary/2f3/2f3d6ef9b759b31c8a959133ed4e5391.jpg Девушка с шикарными волосами

Информацию об этом "Ведомостям" предоставил представитель "М.Видео-Эльдорадо", а также подтвердили Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет".

Согласно подсчетам "М.Видео-Эльдорадо", в первом полугодии 2025 года объем продаж стайлеров на российском рынке вырос на 22%, достигнув 3,5 млн единиц, а доход увеличился на 7% и составил 11,2 млрд рублей.

Коммерческий директор "Холодильник.ру" Алексей Погудалов подтвердил данные "М.Видео-Эльдорадо". Лидерами по количеству проданных товаров стали российская Luni, американская King Professional и немецкая Rowenta.

По объему выручки лидировали Rowenta, британская Dyson и Luni, как следует из данных "М.Видео-Эльдорадо" и "Холодильник.ру". Однако, потребительский спрос на фены снизился.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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