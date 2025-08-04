Миллионы, Rolls-Royce и рэпер Tyga: как прошла свадьба наследника русской медной империи

100 миллионов на свадьбу: сын главы РМК устроил самое роскошное торжество

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Екатеринбурге прошла одна из самых роскошных свадеб года — женился Тимофей Алтушкин, сын миллиардера и основателя "Русской медной компании" Игоря Алтушкина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ свадебная церемония

Как сообщает канал Mash, на торжество потратили не менее 100 миллионов рублей, из которых около 75 миллионов ушло на гонорары приглашённых звёзд, включая американского рэпера Tyga и Xcho.

День свадьбы сопровождался беспрецедентными мерами безопасности: охрана патрулировала город на внедорожниках Tank, а для венчания в течение четырёх часов была закрыта одна из центральных церквей.

После церемонии гости направились в отель Hyatt на белых бронированных Rolls-Royce Cullinan с эксклюзивным тюнингом от Mansory.

На парковке рядом с отелем можно было увидеть коллекцию премиальных авто — от McLaren и Audi R8 до G-классов и гиперкара от GAC. Невестой стала подруга детства Тимофея.

Уточнения

И́горь Алексе́евич Алту́шкин (род. 10 сентября 1970, Свердловск) — российский предприниматель, основатель «Русской медной компании». Меценат и общественный деятель. Основатель Благотворительного фонда РМК. Соучредитель и председатель совета Фонда святой Екатерины.



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