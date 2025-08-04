Миллионы, Rolls-Royce и рэпер Tyga: как прошла свадьба наследника русской медной империи

В Екатеринбурге прошла одна из самых роскошных свадеб года — женился Тимофей Алтушкин, сын миллиардера и основателя "Русской медной компании" Игоря Алтушкина.
Как сообщает канал Mash, на торжество потратили не менее 100 миллионов рублей, из которых около 75 миллионов ушло на гонорары приглашённых звёзд, включая американского рэпера Tyga и Xcho.
День свадьбы сопровождался беспрецедентными мерами безопасности: охрана патрулировала город на внедорожниках Tank, а для венчания в течение четырёх часов была закрыта одна из центральных церквей.
После церемонии гости направились в отель Hyatt на белых бронированных Rolls-Royce Cullinan с эксклюзивным тюнингом от Mansory.
На парковке рядом с отелем можно было увидеть коллекцию премиальных авто — от McLaren и Audi R8 до G-классов и гиперкара от GAC. Невестой стала подруга детства Тимофея.
И́горь Алексе́евич Алту́шкин (род. 10 сентября 1970, Свердловск) — российский предприниматель, основатель «Русской медной компании». Меценат и общественный деятель. Основатель Благотворительного фонда РМК. Соучредитель и председатель совета Фонда святой Екатерины.
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