Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Упражнения на ноги без приседаний порекомендовали тренеры: выпады, гакк и разгибания в тренажёре
Лучшие курорты Коста-Дорада: Салоу, Таррагона и Калафель, по мнению гидов
Газпромбанк запустил акцию Выгодное комбо для малого и среднего бизнеса
Жара в машине: почему нельзя оставлять зажигалки, аэрозоли и сладости
Салат Ленивая шаурма готовят с курицей, капустой и пикантным соусом
100 миллионов на свадьбу: сын главы РМК устроил самое роскошное торжество
Как менструальный цикл влияет на кожу и что с этим делать: фаза за фазой
Спецпосланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву до истечения ультиматума Трампа
Беременность у собак длится от 58 до 68 дней — данные ветеринаров

Миллиарды Цукерберга не смогли переманить таланты: провал в погоне за AI-лидерами

Удивительный отказ: почему ведущий ИИ-разработчик отверг $1,5 млрд от Цукерберга
0:56
Экономика

Марк Цукерберг пытался переманить ведущих специалистов из стартапа в сфере ИИ Thinking Machines Lab, основанного бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати.

Доллары
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Доллары

Как сообщает The Wall Street Journal, он предлагал сотрудникам астрономические суммы — в частности, одному из ключевых разработчиков, Эндрю Таллоку, был предложен компенсационный пакет стоимостью около 1,5 миллиарда долларов.

Несмотря на щедрое предложение, Таллок отказался. Отказали и другие сотрудники компании. До этого Цукерберг также пытался приобрести сам стартап, однако Мурати отвергла предложение.

СМИ отмечают, что компания бизнесмена стремится догнать лидеров в гонке искусственного интеллекта, но нынешняя ситуация показывает: даже миллиардные суммы не гарантируют успеха в борьбе за лучшие умы индустрии.

Уточнения

Марк Э́ллиот Цу́керберг — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета
Домашние животные
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета Аудио 
Учёные МФТИ: выращенные на орбите кристаллы белков оказались рекордно качественными
Наука и техника
Учёные МФТИ: выращенные на орбите кристаллы белков оказались рекордно качественными Аудио 
Гробница Те-Каб-Чаака, первого короля Каракола, найдена после 40 лет раскопок
Наука и техника
Гробница Те-Каб-Чаака, первого короля Каракола, найдена после 40 лет раскопок Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Упражнения на ноги без приседаний порекомендовали тренеры: выпады, гакк и разгибания в тренажёре
Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве
Четырёхдневная война между Таиландом и Камбоджей завершилась при посредничестве Малайзии — комментарий Дарьи Митиной
Лучшие курорты Коста-Дорада: Салоу, Таррагона и Калафель, по мнению гидов
Американская мечта в украинской пыли: зачем Германия спешит с ПВО
Газпромбанк запустил акцию Выгодное комбо для малого и среднего бизнеса
Жара в машине: почему нельзя оставлять зажигалки, аэрозоли и сладости
Салат Ленивая шаурма готовят с курицей, капустой и пикантным соусом
100 миллионов на свадьбу: сын главы РМК устроил самое роскошное торжество
Как менструальный цикл влияет на кожу и что с этим делать: фаза за фазой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.