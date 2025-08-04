Миллиарды Цукерберга не смогли переманить таланты: провал в погоне за AI-лидерами

Марк Цукерберг пытался переманить ведущих специалистов из стартапа в сфере ИИ Thinking Machines Lab, основанного бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати.
Как сообщает The Wall Street Journal, он предлагал сотрудникам астрономические суммы — в частности, одному из ключевых разработчиков, Эндрю Таллоку, был предложен компенсационный пакет стоимостью около 1,5 миллиарда долларов.
Несмотря на щедрое предложение, Таллок отказался. Отказали и другие сотрудники компании. До этого Цукерберг также пытался приобрести сам стартап, однако Мурати отвергла предложение.
СМИ отмечают, что компания бизнесмена стремится догнать лидеров в гонке искусственного интеллекта, но нынешняя ситуация показывает: даже миллиардные суммы не гарантируют успеха в борьбе за лучшие умы индустрии.
Марк Э́ллиот Цу́керберг — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп.
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