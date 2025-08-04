Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Циркон на крыльях Су-57: ракета, от которой у ПВО начинается бессонница
Аренда квартир в России подорожает в августе — на фоне роста активизировались мошенники
Способы ускорить покраснение зелёных помидоров
Учёные СахГУ разработали методику учёта углерода в морских экосистемах
Неожиданные находки: 5 бюджетных тушей до 500 рублей, которые работают лучше люкса
Роботы Optimus могут заменить 10% сотрудников Tesla и снизить расходы на зарплату
Учёный из Гарварда заявил, что первый человек, способный прожить 150 лет, уже родился
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Дима Билан и шторм на Мальдивах: как мечта об отдыхе обернулась неожиданностью

Газ пошёл: Баку начал поставки в Сирию, несмотря на риски

Новый газовый маршрут: Азербайджан выбирает Турцию для поставок в Сирию
1:05
Экономика

Азербайджан начал поставки природного газа в Сирию транзитом через Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Азербайджана.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Экспорт начался после подписания меморандума о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и правительством Сирии в рамках визита сирийского премьер-министра Ахмеда Аль-Шараа в Баку 12 июля.

На первом этапе Азербайджан планирует поставлять в Сирию до 1,2 миллиарда кубометров газа в год.

Транспортировка будет осуществляться через новый трубопровод Килис — Алеппо, который связывает турецкую и сирийскую газовые сети.

В церемонии запуска приняли участие высокопоставленные чиновники из Азербайджана, Турции, Сирии и Катара, включая министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, турецкого министра энергетики Альпарслана Байрактара и министра энергетики Сирии Мухаммеда Аль-Башира.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Преподаватель бизнес-школы Ascencia назвал приёмы, ведущие к выгоранию сотрудников Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Дима Билан и шторм на Мальдивах: как мечта об отдыхе обернулась неожиданностью
Гастроэнтеролог Вялов назвал безопасные продукты для перекуса в дороге летом
Пасторальная идиллия: праздник, ради которого стоит приехать в Швейцарию в сентябре
Ошибки при хранении овощей, которые оборачиваются гнилью и разочарованием
Bloomberg: отказ от нефти из России ударит по Индии сильнее санкций
Камеры на М-4 фиксируют превышение даже на платных участках с ремонтом
Кровь мечехвостов используют для тестирования вакцин на токсины
Рецепт приготовления намазки из сала с чесноком и паприкой
12 способов стилизовать кружевной платок: бандана, косынка, пояс и другие идеи
Госдума закрепила право на жильё для отказников от приватизации при изъятии квартир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.