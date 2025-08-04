Газ пошёл: Баку начал поставки в Сирию, несмотря на риски

Новый газовый маршрут: Азербайджан выбирает Турцию для поставок в Сирию

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Азербайджан начал поставки природного газа в Сирию транзитом через Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Азербайджана.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Экспорт начался после подписания меморандума о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и правительством Сирии в рамках визита сирийского премьер-министра Ахмеда Аль-Шараа в Баку 12 июля.

На первом этапе Азербайджан планирует поставлять в Сирию до 1,2 миллиарда кубометров газа в год.

Транспортировка будет осуществляться через новый трубопровод Килис — Алеппо, который связывает турецкую и сирийскую газовые сети.

В церемонии запуска приняли участие высокопоставленные чиновники из Азербайджана, Турции, Сирии и Катара, включая министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, турецкого министра энергетики Альпарслана Байрактара и министра энергетики Сирии Мухаммеда Аль-Башира.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.



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