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Индия рискует потерять $11 миллиардов из-за ультиматума Трампа

Bloomberg: отказ от нефти из России ударит по Индии сильнее санкций
1:18
Экономика

Индия рискует потерять миллиарды долларов в случае отказа от российской нефти — именно этого требует президент США Дональд Трамп, пишет Bloomberg.

Нефте добыча
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефте добыча

Страна, которая уже адаптировала свою нефтеперерабатывающую отрасль под сырье из России, сумела извлечь максимальную выгоду из поставок, получая рекордную прибыль за счёт экспорта нефтепродуктов в третьи страны.

Однако, по данным агентства, если Дели выполнит американские требования, последствия окажутся болезненными. При нынешних скидках в $5 за баррель и ежедневных поставках на уровне 1,8 миллиона баррелей, импортные расходы могут вырасти на $11 миллиардов в год. Это без учёта возможного роста мировых цен из-за сокращения поставок российской нефти.

Сейчас доля российской нефти в индийском импорте оценивается в 35-40%, и именно за счёт неё удаётся удерживать под контролем цены на топливо и инфляцию.

При этом США уже готовят дополнительные меры давления: с августа планируется ввести 25% пошлины на индийские товары. Дональд Трамп объяснил это "торговыми барьерами" и тесным сотрудничеством Индии с Россией в сфере энергетики и обороны.

Уточнения

И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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