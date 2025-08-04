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Все достали ножи: в Швейцарии ищут виновного после пошлин США

Торговая политика США: 39% пошлин наносят удар по Швейцарии
1:03
Экономика

Швейцария оказалась в центре политического кризиса после неожиданного объявления США о введении 39-процентных экспортных пошлин на товары из страны.

Флаг Швейцарии
Фото: commons.wikimedia.org by Wladyslaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Швейцарии

Как сообщает Financial Times, в Берне начались поиски виновных — критика обрушилась на президента Карин Келлер-Зуттер, также возглавляющую Федеральный департамент финансов. Её обвиняют в том, что она недооценила риски срыва торговых переговоров с Вашингтоном и слишком полагалась на неформальные договоренности.

По словам одного из бывших дипломатов, "все достали ножи" — фраза, символизирующая начавшуюся в правительстве охоту на ответственного за провал.

Ранее Келлер-Зуттер утверждала, что сумела договориться с американской стороной и якобы нашла общий язык с президентом США Дональдом Трампом. Швейцария, по данным FT, была готова согласиться на символическую пошлину в 10% в обмен на $150 миллиардов инвестиций в экономику США — но США выбрали иное.

Уточнения

Швейца́рия  — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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