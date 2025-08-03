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Водка под арестом: какие бренды поменяют хозяев после приватизации алкогольных заводов

Россия выставила на продажу алкогольные заводы
1:07
Экономика

Правительство России включило в план приватизации пять алкогольных предприятий, которые были переданы государству из-за связей их владельцев с финансированием ВСУ.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Эти компании ранее принадлежали украинской алкогольной компании "Баядера". В конце января "Баядера холдинг" и его бенефициары были внесены в список экстремистских объединений, а в феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации их активов. В апреле Федеральная служба судебных приставов России обратила акции этих компаний в доход государства, и теперь они будут выставлены на продажу.

В список для приватизации вошел Великоустюгский ликеро-водочный завод (Вологодская область), который является ключевым активом "Баядеры" и выпускает водку под брендами "Перепелка", "От Деда Мороза" и "Устюжанка". Также на продажу выставлены компании "Национальные алкогольные традиции", "Бизнес-групп" (Москва), "Южные алкогольные традиции" и "Алкогольные традиции Крыма", сообщает ТАСС.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus — частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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